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Китай планирует "воссоединение" с Тайванем, однако остров обещает стоять за независимость

Суббота, 9 октября 2021, 20:16
Тайваньский флаг, Фото maghk

Глава КНР Си Цзиньпин в субботу, 9 октября, пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем.

Источник: DW

Детали: Во время выступления в Пекине по случаю 110-летия начала Синьхайской революции Си Цзиньпин заявил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом и защитой своего суверенитета и единства.

Ранее Пекин не исключал возможности применения силовых методов для взятия под свой контроль Тайваня, а тапер заговорил о "мирном воссоединении".

Прямая речь: "Сепаратизм за независимость Тайваня - самое большое препятствие на пути к объединению родины и серьезная скрытая опасность для национального возрождения".

Больше деталей: Остров Тайвань отделился от материкового Китая в 1949 году. С тех пор он позиционирует себя как независимое государство, однако КНР считает Тайвань своей "обособленной провинцией", независимость острова пока признают 15 стран мира.

Глава КНР подчеркнул, что мирное "воссоединение" якобы отвечает интересам народа Тайваня.

Си Цзиньпин отметил, что видит будущее сосуществование с островом аналогично текущему статусу Гонконга - "одна страна - две системы". По ней Китай берет на себя исключительно формирование внешней политики и вопросы обороны, а все остальные вопросы остаются сферой самоуправления жителей провинции.

В ответ на заявление Си Цзиньпина власти Тайваня отметили, что будущее острова зависит только от народа Тайваня, который "решительно отвергает" возможность воплощения модели "одна страна - две системы". В отдельном заявлении власти острова призвали КНР отказаться от "провокационных шагов вторжения, преследований и разрушений".

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что сделает все возможное, чтобы отстоять свободу на фоне усиления напряженности с Пекином после многочисленных вторжений китайских военных самолетов в зону противовоздушной обороны острова. Она добавила, что Тайбэй не стремится к военному противостоянию с КНР, а надеется на "мирное, стабильное, предсказуемое и взаимовыгодное сосуществование с соседями".

 
Тайвань и Китай на карте

Графика BBC

Предыстория: По оценке министра обороны Тайваня Чиу Куо Чэня, опасность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе сейчас самая высокая за последние 40 лет. По его мнению, хоть китайские боевые самолеты не долетают до острова, есть риск, что в напряженной ситуации одна из сторон может атаковать, в том числе и по ошибке.

Темы: Китайаннексия
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