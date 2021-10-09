Apple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов

9 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции компании Apple - более 8 тысяч новых смартфонов iPhone 13.

Источник: Государственная таможенная служба в Facebook

Детали: Ведомство отмечает, что в целом прибыла партия из более 8 тыс. IPhone 13 стоимостью около 7,5 млн долларов.

Государственная таможенная служба Украины начала оформление товара.

Пресс-служба таможенников уточнила, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине.

Дословно: "Официальный импорт компанией Apple продукции является еще одним шагом в борьбе с контрафактом (подделками) и с незаконным ввозом товаров".

Напомним:

В начале сентября президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком во время своего визита в США, заявив, что Украина заинтересована в росте присутствия компании в нашей стране.