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Оккупанты сообщили, что 10 тысяч жителей Донецка остались без света

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:39
pixabay

Десять тысяч абонентов Кировского и Ленинского районов Донецка остались без электричества в результате автоматического отключение подстанций.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого "мэра" оккупированного Донецка Алексея Кулемзина

Прямая речь Кулемзина: "В 14:15 в Донецке (в 13:15 по Киеву – ред.) произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций, вследствие чего без электроэнергии остались 10 тысяч бытовых абонентов Кировского и Ленинского районов (микрорайоны: Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный)".

Детали: Причина отключения выясняется.

Темы: ДонецкоккупациявойнаОРДЛО
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