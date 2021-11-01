Оккупанты сообщили, что 10 тысяч жителей Донецка остались без света

Десять тысяч абонентов Кировского и Ленинского районов Донецка остались без электричества в результате автоматического отключение подстанций.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого "мэра" оккупированного Донецка Алексея Кулемзина

Прямая речь Кулемзина: "В 14:15 в Донецке (в 13:15 по Киеву – ред.) произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций, вследствие чего без электроэнергии остались 10 тысяч бытовых абонентов Кировского и Ленинского районов (микрорайоны: Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный)".

Детали: Причина отключения выясняется.