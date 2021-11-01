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Окупанти повідомили, що 10 тисяч жителів Донецька залишилися без світла

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:39
pixabay

Десять тисяч абонентів Кіровського та Ленінського районів Донецька залишилися без електрики внаслідок автоматичного відключення підстанцій.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так званого "мера" окупованого Донецька Олексія Кулемзіна

Пряма промова Кулемзіна: "О 14:15 у Донецьку (о 13:15 за Києвом – ред.) сталося автоматичне відключення 64 трансформаторних підстанцій та 63 абонентських підстанцій, внаслідок чого без електроенергії залишилося 10 тисяч побутових абонентів Кіровського та Ленінського районів (мікрорайони: Широкий) , Блакитний, Зоряний, Мирний, Сонячний)".

Деталі: Причина відключення з'ясовується.

Теми: ДонецькокупаціявійнаОРДЛО


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