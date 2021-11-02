На саммите в Глазго договорились решить проблему вырубки лесов до 2030 года

Более 100 мировых лидеров на климатическом саммите в Глазго договорились решить проблему массовых вырубок лесов до 2030 года в рамках первого крупного соглашения саммита COP26.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Соглашение включает выделение на достижение цели 19,2 млрд долларов государственных и частных средств.

Вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку приводит к истощению лесов, поглощающих CO2.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, принимающий глобальную встречу в Глазго, во вторник назовет договоренность "знаменательным соглашением по защите и восстановлению лесов Земли".

Эксперты приветствовали этот шаг, но предупредили, что предыдущее соглашение 2014 года в целом не смогло замедлить вырубку лесов, и обязательство необходимо выполнять.

Бразилия, где были вырублены значительные участки тропических лесов, будет среди подписавших соглашение во вторник.

Помимо Бразилии, соглашение обязались поддержать Канада, Россия, Китай, Индонезия, Демократическая Республика Конго, США, Великобритания и другие государства.

Часть средств будет выделена развивающимся странам на восстановление поврежденных земель, борьбу с лесными пожарами и поддержку общин коренных народов.

Правительства 28 стран также примут обязательства исключить вырубку лесов из мировой торговли продуктами питания и другими сельскохозяйственными продуктами, такими как пальмовое масло, соя и какао. Эти отрасли способствуют потере лесов из-за вырубки деревьев для освобождения места для выпаса животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Более 30 крупнейших финансовых компаний мира, включая Aviva, Schroders и Axa, также примут обязательства прекратить инвестиции в деятельность, связанную с вырубкой лесов.

Кроме того, будет создан фонд в 1,1 млрд фунтов стерлингов для защиты второго по величине тропического леса в мире – в бассейне реки Конго.