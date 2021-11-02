Нидерланды возвращают Covid-ограничения: маски, работа из дома и "пропуска здоровья"

Правительство Нидерландов решило вернуть ограничительные меры, направленные на замедление последнего всплеска инфекций COVID-19, включая ношение масок.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

С 6 ноября маски для лица снова обязательны во всех общественных местах в помещениях, где не используются "пропуска здоровья". Это относится, среди прочего, к супермаркетам, общественному транспорту, аэропортам, паркам развлечений.

При выполнении контактных профессий, где это необходимо, это относится как к клиенту, так и к поставщику услуг. Штраф за несоблюдение правил составляет 95 евро.

Также расширяется действие "пропуска здоровья". Теперь он необходим для посещения кафе и ресторанов, театров, концертных залов и кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий.

С 3 ноября возобновляются рекомендации по работе на дому они будут усилены до "работать дома не менее половины рабочего времени".

Правительство также предложит дополнительную дозу вакцины в декабре для всех людей в возрасте 80 лет и старше. Начиная с января, вакцинируются люди в возрасте от 60 до 80 лет.

Количество новых инфекций в Нидерландах растет в течение месяца, и достигло самого высокого уровня с июля на прошлой неделе. Случаев в понедельник было на 45% больше, чем неделю назад, и составило 7700. Более 1200 пациентов с COVID-19 находились в больнице, больше всего за пять месяцев.

Большинство ограничений в Нидерландах отменили 25 сентября, а "пропуск здоровья" был введен как требование для посетителей баров, ресторанов, клубов или культурных мероприятий.

По данным правительства, около 84% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19.