Нидерланды направят более 118 млн евро на гуманитарную и экономическую поддержку Украины

Правительство Нидерландов во вторник объявило о выделении второго комплексного пакета поддержки Украины в 2023 году в размере более 118 миллионов евро, который пойдет на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Об этом говорится в заявлении нидерландского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Новый комплексный пакет поддержки Нидерландов предусматривает, среди прочего, 93 миллиона евро гуманитарной помощи из зарезервированных правительством 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2023 году.

83 миллиона евро будут направлены на восстановление и систему здравоохранения Украины, в частности закупку медикаментов и поддержку мобильных больниц. Дополнительные 10 миллионов евро предназначены для ликвидации последствий подрыва Россией плотины Каховской ГЭС, а остальные 875 тысяч евро – для поддержки украинских правозащитников.

Реклама:

Вторую составляющую пакета поддержки – 25 миллионов евро – составляет финансирование грантов, чтобы предприятия и общественные организации способствовали восстановлению Украины, прежде всего в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. Подаваться на гранты можно будет с сентября.

Дополнительная финансовая поддержка также будет предоставлена украинской компании (ее название не раскрывают) для открытия завода по производству строительных материалов в Западной Украине.

"Кроме того, правительство изучает возможность страхования рисков для компаний, которые экспортируют в Украину или инвестируют в нее, через механизм гарантий или страхования", – добавили в правительстве Нидерандов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что о первом комплексном пакете поддержки Украины на общую сумму в 274 миллиона евро правительство Нидерландов объявило еще в апреле.

Кроме того, по состоянию на май общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов с начала полномасштабного вторжения составляет около 1,6 миллиарда евро.