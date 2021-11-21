Путин готовит нападение на юг и восток Украины в 2022 году – разведка
РФ сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной: готовится атаковать до конца января-начала февраля.
Источник: руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times
Детали: Глава ГУР отметил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариупуле, и меньшим вторжением через Беларусь.
По словам Буданова, масштабные российские военные учения "Запад-2021" показали, что Москва может одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.
Кремль планирует нападение, которое должно стать намного более масштабным, чем любые действия российских войск с 2014 года.
Киев сейчас просчитывает разные сценарии, как может развиваться потенциальная атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группировками.
В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении. В то же время Буданов подчеркнул, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности "Искандар" и другое вооружение к границе.
Глава ГУР также отметил, что жесткие погодные условия в январе-феврале никак не отвадят россиян от нападения. "Для нас и россиян это не проблема", - сказал Буданов.
В то же время Буданов предупредил, что любая такая атака последует только после серии психологических операций, уже сейчас проводимых Москвой, их цель - дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.
Эти усилия, по данным разведки, включают действия РФ, направленные на организацию длительных протестов против ковид-вакцинации, разжигание беспорядков, связанных с экономикой и снабжением энергоносителями. Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью так называемого "Вагнергейта".
Прямая речь Буданова: "Они (россияне - УП) хотят подтолкнуть к беспорядкам через протесты и митинги, подтверждающие антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используются, чтобы показать, что "власть предала народ".
Больше деталей: По словам Буданова, пограничный конфликт между Польшей и Беларусью также является частью таких усилий РФ.
Он отметил, что предположения американской и украинской разведки относительно времени возможной российской атаки очень схожи: "Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег". Речь идет о конце января или начале февраля 2022 года.
Дополнено: После обнародования этой информации спикер Путина Дмитрий Песков заявил о возможных "провокациях" и пригрозил Украине в случае, если Киев попытается освободить оккупированные регионы Донбасса.
Напомним:
- Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает поддержки США перед лицом угрозы агрессии со стороны России и надеется, что Запад сделает слишком высокой для России цену агрессии против Украины.
- Патрульные катера класса Island из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному мор.