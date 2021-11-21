Путин готовит нападение на юг и восток Украины в 2022 году – разведка

РФ сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной: готовится атаковать до конца января-начала февраля.

Источник: руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times

Детали: Глава ГУР отметил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариупуле, и меньшим вторжением через Беларусь.

По словам Буданова, масштабные российские военные учения "Запад-2021" показали, что Москва может одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.

Кремль планирует нападение, которое должно стать намного более масштабным, чем любые действия российских войск с 2014 года.

Киев сейчас просчитывает разные сценарии, как может развиваться потенциальная атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группировками.

Прогнозы украинских военных относительно вероятной атаки России

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении. В то же время Буданов подчеркнул, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности "Искандар" и другое вооружение к границе.

Глава ГУР также отметил, что жесткие погодные условия в январе-феврале никак не отвадят россиян от нападения. "Для нас и россиян это не проблема", - сказал Буданов.

В то же время Буданов предупредил, что любая такая атака последует только после серии психологических операций, уже сейчас проводимых Москвой, их цель - дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.

Эти усилия, по данным разведки, включают действия РФ, направленные на организацию длительных протестов против ковид-вакцинации, разжигание беспорядков, связанных с экономикой и снабжением энергоносителями. Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью так называемого "Вагнергейта".

Прямая речь Буданова: "Они (россияне - УП) хотят подтолкнуть к беспорядкам через протесты и митинги, подтверждающие антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используются, чтобы показать, что "власть предала народ".

Больше деталей: По словам Буданова, пограничный конфликт между Польшей и Беларусью также является частью таких усилий РФ.

Он отметил, что предположения американской и украинской разведки относительно времени возможной российской атаки очень схожи: "Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег". Речь идет о конце января или начале февраля 2022 года.

Дополнено: После обнародования этой информации спикер Путина Дмитрий Песков заявил о возможных "провокациях" и пригрозил Украине в случае, если Киев попытается освободить оккупированные регионы Донбасса.

Напомним: