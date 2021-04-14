Путин укололся второй раз вакциной против коронавируса 

Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду вторым компонентом вакцины против коронавируса.

Источник: Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи, "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо.

И вам (членам Русского географического общества – ред.) того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру".

Детали: Путин также выразил надежду, "что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации".

После первой прививки, сделанной 23 марта, Путин уверял, что привился одной из российских вакцин, но не раскрывал, какой именно из трех.

В интервью телеканалу "Россия 1" в конце марта президент РФ говорил, что все три зарегистрированные российские вакцины "примерно по своим качествам одинаковые: одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче".

Путин уверял, что после первой прививки против коронавируса у него не было особых побочных явлений.

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