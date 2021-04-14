Путин укололся второй раз вакциной против коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду вторым компонентом вакцины против коронавируса.
Источник: Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи, "Интерфакс"
Прямая речь Путина: "Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо.
И вам (членам Русского географического общества – ред.) того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру".
Детали: Путин также выразил надежду, "что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации".
После первой прививки, сделанной 23 марта, Путин уверял, что привился одной из российских вакцин, но не раскрывал, какой именно из трех.
В интервью телеканалу "Россия 1" в конце марта президент РФ говорил, что все три зарегистрированные российские вакцины "примерно по своим качествам одинаковые: одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче".
Путин уверял, что после первой прививки против коронавируса у него не было особых побочных явлений.
Предыстория:
- В России разработали три вакцины против коронавируса SARS CoV 2, если верить официальным данным: "Спутник V" (зарегистрирована в августе 2020 года), "ЭпиВакКорона" (октябрь 2020 года) и "КовиВак" (февраль 2021 года).
- 11 февраля Путин заявлял, что не сделал прививку вакциной "Спутник V" от коронавируса, которую предлагают к использованию ряде стран, потому что у него "есть план прививки и одновременно несколько вакцин ставить нельзя".
- Первую прививку против COVID-19 Владимир Путин сделал 23 марта, но неизвестно какой вакциной.
- Президент РФ вакцинировался без видеокамер. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда сказал, что Путин отказался делать прививки публично, так что россиянам "придется верить на слово".
- По данным СМИ, по состоянию на 9 апреля в России после прививки "Спутником V" умерли 4 человека, еще 6-ро имели серьезные побочные эффекты.