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В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия

Среда, 3 ноября 2021, 22:16
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
Почтение памяти Галины Гатчинс 24.10.2021, фото Getty Images

Голливудские кинооператоры требуют запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке: с такой инициативой 214 кинооператоров выступили после гибели оператора из Украины Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Источник: "Variety", "Укринформ"

Детали: Подписанты, среди которых Грег Фрейзер (фильм "Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера"), Менди Уокер ("Мулан"), призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать эту инициативу.

Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует ввести официальный запрет на использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве, а губернатор штата Нью-Мексико Мишель Луджан Гришем подчеркнула, что штат предпримет подобные меры, если индустрия развлечений не примет такой запрет.

Предыстория:

  • 21 октября известный актер и продюсер Алек Болдуин во время съемок художественного фильма Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико случайно убил оператора – 42-летнюю Галину Гатчинс (Андросович), которая имела украинское происхождение. Кроме того, ранение получил 48-летний режиссер Джоэл Соуз.
  • Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Материалы следствия свидетельствуют о том, что помощник режиссера Дэйв Голлс передал оружие Болдуину, заверив его в том, что оно не заряжено боевыми патронами.
  • В центре внимания следователей оказались два человека: оружейная экспертка Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, и ассистент режиссера Дэйв Голлс.

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Темы: кинокультураубийствоСША
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