В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
Голливудские кинооператоры требуют запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке: с такой инициативой 214 кинооператоров выступили после гибели оператора из Украины Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".
Источник: "Variety", "Укринформ"
Детали: Подписанты, среди которых Грег Фрейзер (фильм "Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера"), Менди Уокер ("Мулан"), призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать эту инициативу.
Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует ввести официальный запрет на использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве, а губернатор штата Нью-Мексико Мишель Луджан Гришем подчеркнула, что штат предпримет подобные меры, если индустрия развлечений не примет такой запрет.
Предыстория:
- 21 октября известный актер и продюсер Алек Болдуин во время съемок художественного фильма Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико случайно убил оператора – 42-летнюю Галину Гатчинс (Андросович), которая имела украинское происхождение. Кроме того, ранение получил 48-летний режиссер Джоэл Соуз.
- Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Материалы следствия свидетельствуют о том, что помощник режиссера Дэйв Голлс передал оружие Болдуину, заверив его в том, что оно не заряжено боевыми патронами.
- В центре внимания следователей оказались два человека: оружейная экспертка Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, и ассистент режиссера Дэйв Голлс.