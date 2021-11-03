В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия

Голливудские кинооператоры требуют запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке: с такой инициативой 214 кинооператоров выступили после гибели оператора из Украины Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Источник: "Variety", "Укринформ"

Детали: Подписанты, среди которых Грег Фрейзер (фильм "Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера"), Менди Уокер ("Мулан"), призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать эту инициативу.

Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует ввести официальный запрет на использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве, а губернатор штата Нью-Мексико Мишель Луджан Гришем подчеркнула, что штат предпримет подобные меры, если индустрия развлечений не примет такой запрет.

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