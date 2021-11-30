ЦИК прекратил подготовку референдумов о рынке земли и легализации марихуаны

В Центральной избирательной комиссии прекратили подготовку пяти инициатив о проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе, в частности, о создании рынка земли и легализации каннабиса.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: ЦИК прекратил регистрацию проведения референдумов, поскольку инициативная группа не предоставила доказательства подписей граждан под этой инициативой.

На сбор подписей законодательством установлен 90 дней после дня регистрации инициативы. Поскольку инициативы зарегистрировали 26 августа, на сбор подписей выделили период с 27 августа по 24 ноября.

Организаторы предлагали следующие вопросы для вынесения на всеукраинский референдум:

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов крупной приватизации в Украине?"

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?"

Справка: Согласно закону Украины "О всеукраинском референдуме", всеукраинский референдум по народной инициативе проводят по требованию не менее 3 миллионов граждан из, по меньшей мере, двух третей областей Украины.

Вопрос референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, не допускающую разных толкований, и ответ на него должен быть "да" или "нет".

Контроль соответствия Конституции вопросу всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд.

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