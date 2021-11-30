ЦВК припинила підготовку референдумів про ринок землі й легалізацію марихуани

У Центральній виборчій комісії припинили п’ять ініціатив про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою, зокрема стосовно створення ринку землі та легалізації канабісу.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: ЦВК припинила реєстрацію проведення референдумів, оскільки ініціативна група не надала докази підписів громадян під цією ініціативою.

На збір підписів законодавством встановлено 90 днів після дня реєстрації ініціативи. Так як ініціативи зареєстрували 26 серпня, на збір підписів виділили період з 27 серпня по 24 листопада.

Організатори пропонували такі питання для винесення на всеукраїнський референдум:

"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

"Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?"

"Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"

"Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?"

Довідково: Відповідно до закону України "Про всеукраїнський референдум", всеукраїнський референдум за народною ініціативою проводять на вимогу не менше 3 мільйонів громадян із щонайменше двох третин областей України.

Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень, і відповідь на нього має бути "так" або "ні".

Контроль щодо відповідності Конституції питання всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний суд.

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