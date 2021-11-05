В "Слуге народа" пригрозили нардепам, желающим объединится с Разумковым
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны сложить свои мандаты.
Источник: интервью Мотовиловца изданию "Лига.нет"
Прямая речь: "Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою (с Разумковым – УП) группу. Это очень низко и манипулятивно.
Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, пусть складывают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее".
Детали: Мотовиловец сказал, что к депутатам, избранным по списку партии, можно применить императивный мандат, если они захотят выйти из состава фракции.
По его мнению, существуют юридические основания для лишения Разумкова депутатского мандата. В том числе, он повторил мнение главы фракции Давида Арахамии, что достаточным основанием будет, если Разумков не будет голосовать согласно с фракцией.
Кроме того, Мотовиловец скептически оценил политические рейтинги Разумкова и его возможной политсилы в будущем. Одной из причин нынешних позиций своего бывшего коллеги в соцопросах он назвал то, что из-за отставки Разумков "был у всех на слуху".
Напомним: против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.
Предыстория:
- 5 ноября стало известно о желании бывшего главы Рады создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.
- 29 октября в руководстве фракции "Слуга народа" сказали, что рассмотрят вопрос лишения Разумкова мандата на ближайшем съезде партии.
- Последние социологические опросы показывают существенный рост президентского рейтинга Разумкова. Его отставку с должности спикера парламента поддержали только 8% украинцев.