В "Слуге народа" пригрозили нардепам, желающим объединится с Разумковым

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны сложить свои мандаты.

Источник: интервью Мотовиловца изданию "Лига.нет"

Прямая речь: "Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою (с Разумковым – УП) группу. Это очень низко и манипулятивно.

Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, пусть складывают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее".

Детали: Мотовиловец сказал, что к депутатам, избранным по списку партии, можно применить императивный мандат, если они захотят выйти из состава фракции.

По его мнению, существуют юридические основания для лишения Разумкова депутатского мандата. В том числе, он повторил мнение главы фракции Давида Арахамии, что достаточным основанием будет, если Разумков не будет голосовать согласно с фракцией.

Кроме того, Мотовиловец скептически оценил политические рейтинги Разумкова и его возможной политсилы в будущем. Одной из причин нынешних позиций своего бывшего коллеги в соцопросах он назвал то, что из-за отставки Разумков "был у всех на слуху".

Напомним: против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.

Предыстория: