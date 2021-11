В Сьерра-Леоне от взрыва погибло около 100 человек

По меньшей мере 84 человека погибли в результате сильного взрыва, произошедшего вследствие столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне, Фритауне.

Источник: ВВС

Детали: Топливо разлилось перед возгоранием, и огонь охватил прохожих и автомобили на оживленном перекрестке.

На кадрах, транслируемых местными СМИ, видны сильно обугленные тела на улицах возле бензовоза.

Мэр Фритауна Ивонн Аки-Сойерр рассказала, что видела "душераздирающие" фотографии, и сказала, что "ходили слухи о том, что более 100 человек погибли".

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ