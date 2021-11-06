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В Сьерра-Леоне от взрыва погибло около 100 человек

Суббота, 6 ноября 2021, 12:39

По меньшей мере 84 человека погибли в результате сильного взрыва, произошедшего вследствие столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне, Фритауне.

Источник: ВВС

Детали: Топливо разлилось перед возгоранием, и огонь охватил прохожих и автомобили на оживленном перекрестке.

На кадрах, транслируемых местными СМИ, видны сильно обугленные тела на улицах возле бензовоза.

Мэр Фритауна Ивонн Аки-Сойерр рассказала, что видела "душераздирающие" фотографии, и сказала, что "ходили слухи о том, что более 100 человек погибли".

Сообщается, что в государственный морг поступило более 90 тел, и около 100 человек проходят лечение в больницах и медицинских центрах Фритауна.

Предполагается, что взрыв произошел на перекрестке возле оживленного супермаркета Choithram в районе Веллингтон около 22:00 по Гринвичу в пятницу (00:00 по киевскому времени).

Украинская правда
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