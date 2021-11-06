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США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ

Суббота, 6 ноября 2021, 16:02
США призывает Берлин использовать Северный поток-2 для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ
Северный поток-2, фото AFP/Getty Images

В последние дни Соединенные Штаты Америки с помощью дипломатических каналов предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету Süddeutsche Zeitung

Детали: Согласно информации издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

В Берлине Вашингтон общается как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками потенциальной "светофорной" коалиции.

Соединенные Штаты заключаются в том, чтобы как рычаг давления на Кремль Германия использовала противоречивый газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию. Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Напомним:

  • Западные СМИ, в частности Politico и The Washington Post обнародовали данные, свидетельствующие о концентрации Россией войск и военной техники на границе с Украиной. Позже эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, концентрация русских войск носит масштабный характер.
  • При этом украинские власти публично опровергают факт концентрации войск РФ у границ.
  • В начале недели глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины". По результатам этого визита в Соединенных Штатах надеются лучше понять планы РФ: идет ли речь о подготовке к вторжению, или в РФ просто проводят обучение, пытаясь тем самым запугать Украину.

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Темы: Северный поток-2РосcияГерманияСША
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