США отреагировали на попытку убийства премьера Ирака – предлагают помощь
Соединенные Штаты осудили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеме с использованием беспилотника, Госдеп считает нападение актом терроризма.
Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует Укринформ
Детали: В Госдепе отметили, что уже контактируют с иракскими силами безопасности и предложили помощь в расследовании покушения.
Прямая речь Прайса: "Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был нацелен на самое сердце Иракского государства.
Мы в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения".
Напомним:
- Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада. Премьер не пострадал.
- Западные дипломаты в Зеленой зоне, где находятся правительственные постройки и иностранные посольства, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе. Два чиновника рассказали, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв.