США отреагировали на попытку убийства премьера Ирака – предлагают помощь

Соединенные Штаты осудили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеме с использованием беспилотника, Госдеп считает нападение актом терроризма.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует Укринформ

Детали: В Госдепе отметили, что уже контактируют с иракскими силами безопасности и предложили помощь в расследовании покушения.

Прямая речь Прайса: "Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был нацелен на самое сердце Иракского государства.

Мы в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения".

Напомним: