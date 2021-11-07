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США отреагировали на попытку убийства премьера Ирака – предлагают помощь

Воскресенье, 7 ноября 2021, 08:49
Спикер Госдепа Нед Прайс, фото getty images

Соединенные Штаты осудили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеме с использованием беспилотника, Госдеп считает нападение актом терроризма.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует Укринформ

Детали: В Госдепе отметили, что уже контактируют с иракскими силами безопасности и предложили помощь в расследовании покушения.

Прямая речь Прайса: "Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был нацелен на самое сердце Иракского государства.

Мы в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения".

Напомним:

  • Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада. Премьер не пострадал.
  • Западные дипломаты в Зеленой зоне, где находятся правительственные постройки и иностранные посольства, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе. Два чиновника рассказали, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв.

Темы: ИрактерроризмСША
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