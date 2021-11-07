США відреагували на спробу вбивства прем'єра Іраку – пропонують допомогу

Сполучені Штати засудили замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадемі з використанням безпілотника, Держдеп вважає напад актом тероризму.

Джерело: представник Державного департаменту США Нед Прайс, якого цитує Укрінформ

Деталі: У Держдепі зазначили, що вже контактують з іракськими силами безпеки і запропонували допомогу в розслідуванні замаху.

Пряма мова Прайса: "Ми з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр не постраждав. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був націлений на саме серце Іракської держави.

Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено захищати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу в розслідуванні цього нападу".

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