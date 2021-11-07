США відреагували на спробу вбивства прем'єра Іраку – пропонують допомогу
Неділя, 7 листопада 2021, 07:49
Сполучені Штати засудили замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадемі з використанням безпілотника, Держдеп вважає напад актом тероризму.
Джерело: представник Державного департаменту США Нед Прайс, якого цитує Укрінформ
Деталі: У Держдепі зазначили, що вже контактують з іракськими силами безпеки і запропонували допомогу в розслідуванні замаху.
Пряма мова Прайса: "Ми з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр не постраждав. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був націлений на саме серце Іракської держави.
Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено захищати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу в розслідуванні цього нападу".
Нагадаємо:
- Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада. Прем'єр не постраждав.
- Західні дипломати в Зеленій зоні, де знаходяться урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі. Два урядовці повідомили, що в резиденції стався принаймні один вибух.