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США відреагували на спробу вбивства прем'єра Іраку – пропонують допомогу

Неділя, 7 листопада 2021, 08:49
Речник Держдепу Нед Прайс, фото getty images

Сполучені Штати засудили замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадемі з використанням безпілотника, Держдеп вважає напад актом тероризму.

Джерело: представник Державного департаменту США Нед Прайс, якого цитує Укрінформ

Деталі: У Держдепі зазначили, що вже контактують з іракськими силами безпеки і запропонували допомогу в розслідуванні замаху.

Пряма мова Прайса: "Ми з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр не постраждав. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був націлений на саме серце Іракської держави.

Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено захищати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу в розслідуванні цього нападу".

Нагадаємо:

  • Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада. Прем'єр не постраждав.
  • Західні дипломати в Зеленій зоні, де знаходяться урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі.  Два урядовці повідомили, що в резиденції стався принаймні один вибух.

Теми: ІрактероризмСША


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