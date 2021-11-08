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44 талиба стали губернаторами и руководителями полиции Афганистана

Понедельник, 8 ноября 2021, 00:33
фото: Getty Images

В воскресенье в Афганистане "Талибан" назначил 44 своих члена на ключевые должности, включая губернаторов провинций и начальников полиции.

Источник:Reuters

Детали: Это первые глобальные назначения, объявленные с момента формирования Кабинета министров в сентябре.

"Талибан" обнародовал список назначений на новые должности своих членов, в частности, Кари Барьял стал губернатором Кабула, а Вали Джана Хамза – начальником городской полиции.

Предыдущий ответственный за безопасность Кабула Маулави Хамдулла Мухлис был убит в этом месяце во время нападения на крупнейший военный госпиталь Афганистана в центре Кабула.

Предыстория:

  • Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.
  • "Талибан" 7 сентября объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

Темы: АфганистанТалибан
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