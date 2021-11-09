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Во время пожара в Нигере погибли 25 детей

Вторник, 9 ноября 2021, 03:46
Во время пожара в Нигере погибли 25 детей
фото: Getty Images

По меньшей мере, 25 детей в возрасте от 5 до 6 лет погибли во время пожара в школе на юге Нигера.

Источник: ВВС

Детали: Также есть пострадавшие в результате пожара. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Из-за переполненных классов в Нигере достраивают классные комнаты из соломы и дерева. Именно в трех таких классах на уроках произошел пожар, который унес жизни не менее 25 детей.

Причина пожара пока неизвестна.

Все занятия в школе прекращены.

Издание сообщает, что хотя в Нигере нередко случаются пожары в школьных зданиях, но редко они приводят к такому количеству смертей.

Однако в начале этого года около 20 детей погибли во время подобного пожара в столице Нигера Ниамеи, очутившись в ловушке за школьными воротами.

Всего во время этого пожара было уничтожено 28 соломенных классов, что вызвало резонанс общественности.

Большинство тех, кому не удалось скрыться, посещали детский сад.

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Темы: чрезвычайное происшествие
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