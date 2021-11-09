8 миллионов украинцев полностью вакцинированы против Covid-19

По состоянию на 9 ноября более 8 миллионов украинцев прошли полный курс прививок против коронавируса SARS CoV 2, которій вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Более 8 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили полный курс прививки!"

Детали: С начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.

Одну дозу вакцины получил 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В понедельник 8 ноября 240 440 человек были вакцинированы против коронавируса: первую дозу вакцины получили 140 439 человек, вторую дозу – 100 001 человек.

Динамика вакцинации против Covid в Украине. Дашборд УП

Минздрав отмечает, что 91,1% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – не были вакцинированы и не получали ни одной дозы антиковидной вакцины.

В предыдущие недели этот показатель был выше.