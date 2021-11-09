Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

8 миллионов украинцев полностью вакцинированы против Covid-19

Вторник, 9 ноября 2021, 07:48
8 миллионов украинцев полностью вакцинированы против Covid-19
Ковид-вакцинация, фото с официального портала Киева

По состоянию на 9 ноября более 8 миллионов украинцев прошли полный курс прививок против коронавируса SARS CoV 2, которій вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Более 8 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили полный курс прививки!"

Детали: С начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.

Одну дозу вакцины получил 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В понедельник 8 ноября 240 440 человек были вакцинированы против коронавируса: первую дозу вакцины получили 140 439 человек, вторую дозу – 100 001 человек.

Динамика вакцинации против Covid в Украине.
Динамика вакцинации против Covid в Украине.
Дашборд УП

Минздрав отмечает, что 91,1% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – не были вакцинированы и не получали ни одной дозы антиковидной вакцины.

В предыдущие недели этот показатель был выше.

Темы: вакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: