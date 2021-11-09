8 мільйонів українців повністю вакциновані проти Covid-19

Станом на 9 листопада понад 8 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили повний курс щеплення!".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії у країні зроблено 19 584 775 щеплень, щеплено 11 546 723 людини.

Одну дозу вакцини отримала 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У понеділок 8 листопада 240 440 людей було вакциновано проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 140 439 людей, другу дозу – 100 001 людина.

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МОЗ зазначає, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не отримували жодної дози антиковідної вакцини.

У попередні тижні цей показник був вищим.