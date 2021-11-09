Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

8 мільйонів українців повністю вакциновані проти Covid-19

Вівторок, 9 листопада 2021, 08:48
Ковід-вакцинація, фото з офіційного порталу Києва

Станом на 9 листопада понад 8 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили повний курс щеплення!".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії у країні зроблено 19 584 775 щеплень, щеплено 11 546 723 людини.

Одну дозу вакцини отримала 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

У понеділок 8 листопада 240 440 людей було вакциновано проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 140 439 людей, другу дозу – 100 001 людина.

Динаміка вакцинації проти Covid в Україні
Динаміка вакцинації проти Covid в Україні
Дашборд УП

МОЗ зазначає, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не отримували жодної дози антиковідної вакцини. 

У попередні тижні цей показник був вищим.  

Теми: вакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Невакцинованим на Львівщині закрили вхід у приміський транспорт

США застерегли ЄС, що Росія може планувати напад на Україну – Bloomberg

Терехов офіційно став мером Харкова

Новини 11 листопада: погрози Лукашенка, відставка Ткаченка

Медичний регулятор ЄС дав позитивний висновок щодо двох препаратів від COVID-19

Одного з нападників на "Схеми" в Укрексімі звільнили

Усі новини...
вакцинація
Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині
Україна отримає ще 2,5 млн доз вакцини Pfizer – Ляшко
В НСЗУ розповіли, що робити, якщо COVID-сертифікат у "Дії" не генерується
Останні новини
01:59
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"
01:20
Визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів з Білорусі – Монастирський
00:31
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі
23:50
Невакцинованим на Львівщині закрили вхід у приміський транспорт
23:09
США застерегли ЄС, що Росія може планувати напад на Україну – Bloomberg
22:48
Десятки мігрантів через "білоруський" маршрут прибули до Фінляндії
22:21
Терехов офіційно став мером Харкова
22:06
Новини економіки: аварійна подача електроенергії зі Словаччини, (не)дефолт Evergrande
21:53
Меркель у розмові з Путіним поскаржилась на Лукашенка і нагадала про "Нормандію"
21:40
Курс гривні до долара тримається біля 26,1
Усі новини...