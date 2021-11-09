В Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату

В Ровно полицейские устанавливают лиц, которые в ночь на 9 ноября бросили гранату во двор владельца строительной фирмы.

Источник: полиция Ровенской области

Дословно: "Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию в 01:33 от 39-летнего жителя Ровно. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату".

Детали: В результате взрыва частично поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор, люди не пострадали.

Фото полиции

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УКУ. Полиция устанавливает причастных к совершению преступления.

По данным местных СМИ, гранату бросили во двор предпринимателя Юрия Фалко.