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В Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату

Вторник, 9 ноября 2021, 10:19
В Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату
Фото полиции

В Ровно полицейские устанавливают лиц, которые в ночь на 9 ноября бросили гранату во двор владельца строительной фирмы.

Источник: полиция Ровенской области

Дословно: "Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию в 01:33 от 39-летнего жителя Ровно. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату".

Детали: В результате взрыва частично поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор, люди не пострадали. 

 
Фото полиции 

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УКУ. Полиция устанавливает причастных к совершению преступления.

По данным местных СМИ, гранату бросили во двор предпринимателя Юрия Фалко.

Украинская правда

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Темы: полицияРовновзрыв
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