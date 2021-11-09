У Рівному у двір власника будівельної фірми кинули гранату

У місті Рівному поліцейські встановлюють осіб, які в ніч на 9 листопада кинули гранату на подвір’я власника будівельної фірми.

Джерело: поліція Рівненської області

Дослівно: "Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова в обласному центрі надійшло до поліції о 01:33 від 39-річного рівнянина. Заявник повідомив, що невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату".

Деталі: Внаслідок вибуху частково пошкоджено автомобіль "Volkswagen Touareg" та паркан, люди не постраждали.

Фото поліції

Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль. У помешканні на момент вибуху перебувало подружжя та троє їхніх дітей.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) ККУ. Поліція встановлює причетних до вчинення злочину.

За даними місцевих ЗМІ, гранату кинули на подвір’я підприємця Юрія Фалка.