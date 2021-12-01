Половина украинцев считают, что "слуги" бойкотируют каналы Ахметова, потому что боятся критики

Около 50% украинцев считают, что депутаты президентской "Слуги народа" решили не ходить на эфиры телеканалов олигарха Рината Ахметова, потому что не воспринимают критику.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Дословно: "Половина респондентов (49,6%) считают, что в основе решения "Слуги народа" не ходить на эфиры "Украины" и "Украины 24" лежит нетерпимость к критике. Считают это справедливым возмущением из-за предубеждения телеканалов - 20,2%".

Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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