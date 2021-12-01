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Будут "клеймить" наклейками: Минздрав назвал условия работы горнолыжных курортов

Среда, 1 декабря 2021, 19:13
Иллюстративное фото из Getty Images

В Министерстве здравоохранения определили правила работы горнолыжных курортов во время карантинных ограничений.

Источник: постановление главного санитарного врача Игоря Кузина на сайте Минздрава

Детали: На горных курортах отелям рекомендуют проверять у клиентов при поселении сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении от коронавируса или отрицательный тест.

Услуги приобретения и аренды снаряжения (лыж, сноубордов и т.п.) также будут предоставляться после предоставления вышеупомянутых документов.

В Минздраве рекомендуют администрации курортов клеить специальную наклейку на шлем или одежду посетителей, у которых проверили наличие COVID-сертификатов или результатов теста. Это делают для того, чтобы посетители могли пользоваться остальными услугами – канатными дорогами, уличными ярмарками и развлекательными заведениями – без повторной проверки.

Постановление также повторяет требования о работе гостиниц и заведений питания в "красной" и "желтой" зоне при 100% вакцинации сотрудников. Посетители также должны иметь справку о выздоровлении, сертификат о вакцинации или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Кроме того, к работе не будут пускаться работники с симптомами ОРВИ и/или температурой выше 37.2°C.

Ответственность за соблюдением карантинных правил возложена на администрацию курортов.

Что было раньше: Министр здравоохранения Виктор Ляшко в начале ноября говорил, что гостиницы на горнолыжных курортах будут открыты только для вакцинированных. Также он упоминал о "браслетиках", которые будут выдавать заселенным в отеле после проверки COVID-сертификата. За этими "браслетиками" будут пускать на остальные локации курорта.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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