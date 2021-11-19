"Вагнергейт": ГБР ищет, кто слил журналистам данные спецслужб

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб.

Источник: ГБР

Дословно: "В сети интернет 18 ноября 2021 года опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ППК "Вагнер".

В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке".

Детали: Указано, что производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", будет ли ГБР вызвать журналистку Янину Соколову на допрос, в Бюро уточнили дословно: "возможно, но только в качестве свидетеля, решение будет принимать следователь".

Что предшествовало: 18 ноября Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ППК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.

Соколова сообщила, что документы ей "подбросили на флешке к рабочему офису несколько дней назад". Она и ее коллеги считают их оригинальными, потому обнародовали.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обнародованный отчет "серьезным и болезненным ударом по нашим возможностям как государству". Соколова парировала, что ее информация лишь подтверждает расследование Bellingcat, а также ценна для общества.

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