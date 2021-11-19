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"Вагнергейт": ГБР ищет, кто слил журналистам данные спецслужб

Пятница, 19 ноября 2021, 10:03
Вагнергейт: ГБР ищет, кто слил журналистам данные спецслужб
фото КГБ Беларуси

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб.

Источник: ГБР

Дословно: "В сети интернет 18 ноября 2021 года опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ППК "Вагнер".

В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке".

Детали: Указано, что производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", будет ли ГБР вызвать журналистку Янину Соколову на допрос, в Бюро уточнили дословно: "возможно, но только в качестве свидетеля, решение будет принимать следователь".

Что предшествовало: 18 ноября Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ППК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.

Соколова сообщила, что документы ей "подбросили на флешке к рабочему офису несколько дней назад". Она и ее коллеги считают их оригинальными, потому обнародовали.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обнародованный отчет "серьезным и болезненным ударом по нашим возможностям как государству". Соколова парировала, что ее информация лишь подтверждает расследование Bellingcat, а также ценна для общества.

Предыстория:

  • Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.
  • Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.
  • Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб.
  • Украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчете Bellingcat о спецоперации по "вагнеровцам", заверила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Украинская правда

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Темы: ВагнерГБР
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