Самое вероятное время эскалации со стороны России в январе, Украина даст отпор – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что наиболее вероятным временем для военной эскалации со стороны России рассматривается конец января, однако эскалации можно избежать, а в противном случае Украина и ее партнеры будут давать отпор.

Источник: Резников в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству 3 декабря

Прямая речь: "Россия в течение года применяет тактику своеобразных "волн". Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ. Потом личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание.

В апреле и сентябре этого года Россия стягивала к нашим границам более 50-ти батальонно-тактических групп. Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 – на постоянной основе, 8 – дополнительно переброшены в Крым.

Суммарное количество войск на территории Российской Федерации, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи человек".

Детали: Резников добавил, что Россия уже начала зимние учения вблизи Украины, активизировала разведку, проверяет связь и осуществляет меры по маскировке.

На прошлой неделе произошло усиление танков и бронетехники в Брянской и Смоленской областях РФ.

В случае вхождения двух больших кораблей Балтийского флота из Средиземного в Чёрное море, их общее количество в регионе увеличится до 9-ти.

Вместе с катерами это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3 тысяч военнослужащих и до 250 единиц боевой бронированной техники, отметил министр.

Прямая речь: "Это свидетельствует о сохранении уровня напряженности в Азово-Черноморском регионе. За этими маневрами наблюдаем не только мы – и потому никаких сюрпризов не будет. Напротив: наши военные укрепляют направления по самым большим рискам.

Наша разведка анализирует все сценарии, включая самые плохие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.

Эскалация является возможным сценарием, но не является обязательным. Наша задача избежать его. Чем лучше мы сработаем сами и вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации. Способ – сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора.

Украина наиболее заинтересована в политическо-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны, в принципе, быть не может. В то же время, путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор".

Детали: Министр обороны Украины добавил, что противник применяет невоенные меры: экономические, энергетические и т.д., чтобы дестабилизировать и ослабить оборону Украины. Среди них – и риск атаки мигрантов с севера после "де-факто аншлюса Беларуси".

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