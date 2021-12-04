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Разведка США: РФ планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных

Суббота, 4 декабря 2021, 03:44
FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием 175 тысяч военнослужащих.

Источник: источники – официальные лица США – и документ разведки, полученный The Washington Post, представитель администрации США в AP

Дословно официальный представитель администрации на условиях анонимности в WP: "Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают  широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику".

Детали: Как сообщается, документ американской разведки, полученный WP, включает спутниковые фотографии. На них видно, что российские войска сосредотачиваются на четырех местах.

 
WP

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

В разведывательном документе также предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

По словам представителя администрации США, закладывая основу для вторжения, российское правительство также проводит пропагандистскую кампанию. Чиновник сказал, что "наша информация указывает на то, что доверенные лица России и СМИ начали увеличивать количество порочащих Украину и НАТО материалов, отчасти чтобы возложить вину за потенциальную эскалацию российской военной эскалации на Украину".

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • По оценкам Киева, Россия разместила на севере, востоке и юге Украины около 114 тысяч военных, в том числе около 92 тысяч сухопутных, а остальные – в воздушных и морских вооруженных силах.

Темы: СШАРосcия
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