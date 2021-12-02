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Суд объявил приговор по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Четверг, 2 декабря 2021, 15:35
Суд объявил приговор по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова
фото прокуратуры

Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и приговорил к 12 годам лишения свободы, другого фигуранта дела – Александра Лося оправдал.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: Обвиняемый, который по данным следствия, подвозил исполнителя на место совершения преступления, а затем совершил действия на уничтожение автомобиля как вещественного доказательства, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Это наказание, на котором и настаивал прокурор в дебатах.

Другой обвиняемый, который, по данным следствия, осуществлял слежку за потерпевшим, способом его жизни, чтобы найти удобное время и место преступления, судом оправдан. Мы категорически не согласны с этим решением и будем его оспаривать".

Детали: По данным следствия, Ярослав Тарасенко был водителем убийцы – экс-бойца АТО Павла Паршова.

По версии обвинения Лось и криминальный авторитет Юрий Василенко, также подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова, несколько дней арендовали квартиру в доме, где жил Вороненков и, по мнению обвинения, следили за жертвой.

В то же время суд стал на сторону защиты Лося, которая утверждала, что во дворе дома, где жил Вороненков, он находился по другой личной причине.

Предыстория:

  • Вороненкова убили 23 марта 2017, когда он выходил из отеля со своим охранником.
  • Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
  • Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй якобы выполнял роль водителя.

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Темы: Вороненковсуд
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