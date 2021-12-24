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Суд разрешил задержать Порошенко, в ОГП хотят его ареста – источник

Пятница, 24 декабря 2021, 15:01
Суд разрешил задержать Порошенко, в ОГП хотят его ареста – источник
Петр Порошенко Фото: УП

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Петра Порошенко, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-секретарь Печерского суда столицы Виталий Чергавый в комментарии "Украинской правде", брифинг адвокатов Порошенко

Детали: Журналистам "Украинской правды" подтвердили, что в офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко.

Кроме того, источник подтвердил, что Печерский суд Киева разрешил его задержать, чтобы доставить Порошенко в суд и избрать меру пресечения.

В то же время, спикер суда Чергавый отказался комментировать информацию. Также он не смог подтвердить, опровергнуть, было ли соответствующее заседание в суде.

По его словам, подобные заседания секретны и проходят в закрытом режиме.

Прямая речь Чергавого: "На сегодня рабочий день уже завершился и у меня нет технической возможности проверить информацию о заседании".

Детали: В пресс-службах СБУ и ГБР "Украинской правде" указали, что не располагают информацией о суде и ходатайствах и посоветовали обратиться в ОГП.

"Украинская правда" обратилась за комментариями к пресс-службе Офиса генпрокура, самой генпрокурорке Ирине Венедиктовой, ее заместителю Алексею Симоненко, но никто из них не ответил.

Адвокаты пятого президента Игорь Головань и Илья Новиков рассказали 24 декабря, что не располагают достоверной информацией об избрании Порошенко меры пресечения.

По словам Голованя, по закону о подобных действиях в отношении нардепа должны уведомить главу парламента в течение суток.

Прямая речь Новикова: "Нам не известно, суд Печерский или, еще какой-то принял какое-то решение об аресте Петра Порошенко. Мы ориентируемся на информацию в СМИ... Такое решение не происходило в присутствии адвокатов Порошенко".

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

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Напомним:

  • 23 декабря в Государственное бюро расследований вместо Порошенко пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также народные депутаты от "Европейской солидарности".
  • На днях президент Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает, что делать официальные заявления по внешней политике Украины могут только президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОфис генпрокурорасударест
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