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Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 22:55

43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева на прошлой неделе, в понедельник вечером скончался от полученных при задержании ранений.

Об этом сообщила полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении молдавские правоохранители отметили, что "подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева умер 15 минут назад".

Напомним, днем 30 июня мужчина, которому отказали во въезде на территорию Молдовы, открыл огонь. От нанесенных ранений погиб сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропорта.

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Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана.

Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц", который позже переквалифицировала на убийство с отягчающими обстоятельствами. Нападающему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

После инцидента власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности.

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Темы: Молдовааэропорт
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