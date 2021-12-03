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Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды "ЛНР" в конкурсе детских рисунков

Пятница, 3 декабря 2021, 17:37
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Посольство Украины в Сербии обратилось к представителям местного самоуправления муниципалитета Опово по поводу участия в конкурсе детских рисунков представителей так называемой "Луганской Народной Республики".

Соответствующее заявление размещено на Facebook-странице посольства, сообщает "Европейская правда".

На сайте газеты "Глас Опова" были опубликованы результаты международного онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки", который проходил при финансовой поддержке города Опово.

Первое место, как указано на сайте, заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из Луганской народной республики, г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков была использована для провокации и раскрутки террористической организации, так называемой "Луганской Народной Республики", - заявили в посольстве.

 
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Посольство выразило протест против того, что несовершеннолетние с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Сербии, уважающей территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, представлены как представители ЛНР.

"Упоминание террористической "ЛНР" как "государства" является призывом нарушить территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

В этом контексте украинская сторона напоминает, что любое сотрудничество государственных органов, неправительственных структур или отдельных граждан Республики Сербия с террористическими организациями "ДНР"и "ЛНР" является прямым нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие правовые последствия.

Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации "ЛНР", основанной на временно оккупированной территории Украины оккупационной администрацией государства-агрессора Российской Федерации.

Темы: СербияОРДЛОМИДмеждународные отношения
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