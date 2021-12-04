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Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью

Суббота, 4 декабря 2021, 10:09
Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью
фото: Пограничная служба Польши

Польские пограничники задержали двух украинцев за пособничество в пересечении границы незаконным мигрантам на границе с Беларусью.

Источник: Пограничная служба Польши в Twitter

Детали: Как говорится в сообщении, 3 декабря на границе Польши и Беларуси зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.

За пособничество мигрантам задержаны 4 человека: два гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один – Польши.

Что предшествовалоВ Польше в последнее время регулярно появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые переходят границу с территории Беларуси.

Предыстория:

  • Ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась 8 ноября. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу. Позже мигранты обустроили лагерь рядом с границей. 
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.
  • 19 ноября мигранты оставили стихийный лагерь в лесу у границы с Польшей, однако постоянно происходят незаконные попытки групп мигрантов попасть из Беларуси в Польшу.
  • 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси, в частности, против сына Лукашенко.

Украинская правда

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Темы: ПольшаБеларусьмиграция
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