Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью

Польские пограничники задержали двух украинцев за пособничество в пересечении границы незаконным мигрантам на границе с Беларусью.

Источник: Пограничная служба Польши в Twitter

Детали: Как говорится в сообщении, 3 декабря на границе Польши и Беларуси зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.

За пособничество мигрантам задержаны 4 человека: два гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один – Польши.

Что предшествовало: В Польше в последнее время регулярно появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые переходят границу с территории Беларуси.

Предыстория: