Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью

Суббота, 4 декабря 2021, 11:09
фото: Пограничная служба Польши

Польские пограничники задержали двух украинцев за пособничество в пересечении границы незаконным мигрантам на границе с Беларусью.

Источник: Пограничная служба Польши в Twitter

Детали: Как говорится в сообщении, 3 декабря на границе Польши и Беларуси зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.

За пособничество мигрантам задержаны 4 человека: два гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один – Польши.

Что предшествовалоВ Польше в последнее время регулярно появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые переходят границу с территории Беларуси.

Предыстория:

  • Ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась 8 ноября. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу. Позже мигранты обустроили лагерь рядом с границей. 
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.
  • 19 ноября мигранты оставили стихийный лагерь в лесу у границы с Польшей, однако постоянно происходят незаконные попытки групп мигрантов попасть из Беларуси в Польшу.
  • 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси, в частности, против сына Лукашенко.

Украинская правда
Темы: ПольшаБеларусьмиграция
powered by lun.ua
Главное сегодня

США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину – СМИ

Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу

фотоЗеленский передал ВСУ сотни единиц вооружения и техники

Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным – ЗМІ

США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ

На телеканале Ахметова распространяют пророссийские тезисы – ЦБК

Все новости...
Польша
Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
В Польше показали новое видео, как военным мешают останавливать мигрантов на границе
Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет
Последние новости
22:36
США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине
22:11
Новости 6 декабря: асбест, "экономический паспорт"
21:55
США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину – СМИ
21:39
Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу
21:21
Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ – Укрэнерго
21:08
фотоЗеленский передал ВСУ сотни единиц вооружения и техники
20:54
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
20:41
Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным – ЗМІ
20:20
"Укрэнерго" предоставило аварийную помощь энергосистеме Польши
20:06
США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ
Все новости...