Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью
Суббота, 4 декабря 2021, 10:09
Польские пограничники задержали двух украинцев за пособничество в пересечении границы незаконным мигрантам на границе с Беларусью.
Источник: Пограничная служба Польши в Twitter
Детали: Как говорится в сообщении, 3 декабря на границе Польши и Беларуси зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.
За пособничество мигрантам задержаны 4 человека: два гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один – Польши.
Что предшествовало: В Польше в последнее время регулярно появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые переходят границу с территории Беларуси.
Предыстория:
- Ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась 8 ноября. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу. Позже мигранты обустроили лагерь рядом с границей.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.
- 19 ноября мигранты оставили стихийный лагерь в лесу у границы с Польшей, однако постоянно происходят незаконные попытки групп мигрантов попасть из Беларуси в Польшу.
- 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси, в частности, против сына Лукашенко.
Украинская правда