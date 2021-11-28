У Путина обвинили Зеленского в поддержке истерики: Не готовим наступления ни на кого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неприемлемой "истерику", которую якобы нагнетают вокруг скопления российских войск возле границы с Украиной англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Песков в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой".

Детали: Комментируя высказывание Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину, Песков заявил: "Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути".

"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - заявил Песков.

Он также утверждает, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого".

"Россия – абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями", - заверил представитель Кремля.

При этом он оставил без ответа вопрос о якобы переданном через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана списке на обмен удерживаемыми лицами.

"Список – без комментариев", – сказал он, отвечая на вопрос, получен ли этот документ российской стороной.

Что предшествовало: На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен публично сказать, что "мы не планируем, Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину"".

"Не хотите встречи – давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабное вторжение в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что Украина передала РФ через Турцию полностью верифицированный список на обмен. "Список передан Турции. Недавно я разговаривал с Эрдоганом, он встречался с президентом РФ, и на уровне контактных групп этот список передали РФ. Он просил за всех, но упор был на крымских татар. Ответа пока нет", - сказал Зеленский.

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