К лидерам Covid-вакцинации добавились Черкасская и Сумская области – Ляшко

В Украине 38% взрослого населения полностью вакцинировано против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19, а 44,2% привито по крайней мере одной дозой вакцины.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря

Прямая речь: "В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей…

В целом по стране полностью вакцинировано 38% взрослого населения, по крайней мере, одной дозой привиты 44,2%".

Детали: В Киеве хотя бы одной дозой вакцины привито уже почти 66,9%, в Киевской области – 55%, в Полтавской – 50,8% в Днепропетровской – 48,9%.

За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская (46,7%) и Сумская области.

В День Вооруженных сил Украины Ляшко сказал, что ВСУ показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией против коронавируса. На данный момент привит почти весь личный состав. В общей сложности почти 92% военных привиты двумя дозами вакцины, 98% – одной.