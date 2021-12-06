Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К лидерам Covid-вакцинации добавились Черкасская и Сумская области – Ляшко

Понедельник, 6 декабря 2021, 10:23
К лидерам Covid-вакцинации добавились Черкасская и Сумская области – Ляшко
Фото Черкасской ОГА – ck-oda.gov.ua

В Украине 38% взрослого населения полностью вакцинировано против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19, а 44,2% привито по крайней мере одной дозой вакцины.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря

Прямая речь: "В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей…

В целом по стране полностью вакцинировано 38% взрослого населения, по крайней мере, одной дозой привиты 44,2%".

Детали: В Киеве хотя бы одной дозой вакцины привито уже почти 66,9%, в Киевской области – 55%, в Полтавской – 50,8% в Днепропетровской – 48,9%.

За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская (46,7%) и Сумская области.

В День Вооруженных сил Украины Ляшко сказал, что ВСУ показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией против коронавируса. На данный момент привит почти весь личный состав. В общей сложности почти 92% военных привиты двумя дозами вакцины, 98% – одной.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусВооруженные силыМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: