Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

К лидерам Covid-вакцинации добавились Черкасская и Сумская области – Ляшко

Понедельник, 6 декабря 2021, 11:23
Фото Черкасской ОГА – ck-oda.gov.ua

В Украине 38% взрослого населения полностью вакцинировано против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19, а 44,2% привито по крайней мере одной дозой вакцины.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря

Прямая речь: "В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей…

В целом по стране полностью вакцинировано 38% взрослого населения, по крайней мере, одной дозой привиты 44,2%".

Детали: В Киеве хотя бы одной дозой вакцины привито уже почти 66,9%, в Киевской области – 55%, в Полтавской – 50,8% в Днепропетровской – 48,9%.

За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская (46,7%) и Сумская области.

В День Вооруженных сил Украины Ляшко сказал, что ВСУ показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией против коронавируса. На данный момент привит почти весь личный состав. В общей сложности почти 92% военных привиты двумя дозами вакцины, 98% – одной.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусВооруженные силыМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

США ввели санкции против экс-главы КС Тупицкого

США ввели санкции против Портнова

В МИД России заговорили о новом Карибском кризисе из-за напряженности с США

Госдеп дал понять Киеву, что в ближайшие 10 лет Украине НАТО не светит - СМИ

В Украине вводят электронную очередь на пересечение границы

СМИ: США могут уговаривать Украину на частичную автономию Донбасса. В ОП ответили

Все новости...
вакцинация
Почти две трети немцев поддерживают обязательную вакцинацию
В Украине ужесточают карантин
Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год
Последние новости
18:15
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
18:15
ГБР завершило расследование по Леросу: управились за месяц
18:12
США ввели санкции против экс-главы КС Тупицкого
18:06
Офис генпрокурора вне конкурса заказал антикоррупционный форум декоратору "Квартала 95"
17:54
Скорость передачи нового COVID-штамма Омикрон в 4,2 раза выше Дельты – исследование
17:54
Кабмин уволил недавно назначенного руководителя "ГарПока": кто его может заменить
17:49
Новая глава МИД Германии заявила о солидарности ЕС с Украиной
17:46
Итальянский суд окончательно оправдал нацгвардейца Маркива
17:36
НАБУ обнародовало план своего улучшения на следующие годы
17:32
США ввели санкции против Портнова
Все новости...