Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния усложнила правила въезда для невакцинированных украинцев

Понедельник, 6 декабря 2021, 12:42

Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

Об изменениях правил въезда в страну сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Для всех граждан, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим на 14 дней", – говорится в сообщении.

Согласно данным портала МИД о путешествиях, от карантина освобождаются вакцинированные против коронавируса признанными в ЕС вакцинами, с сертификатами, которые загружаются на портале или в приложении "Дия".

Также от карантина освобождаются люди, остающиеся на территории Румынии сроком менее трех дней в исключительных/неотложных случаях, что подтверждается документально, и имеющие сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста.

В случае, если граждане не покидают территорию Румынии за три дня, с информированием управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, или в котором они имеют адрес, указанный при въезде в страну, они будут отправлены в карантин на 14 дней, с четвертого дня после въезда на территорию Румынии.

Не должны отбывать карантин люди, получившие положительное подтверждение заражением вирусом за последние 180 дней, для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну.

О других категориях освобождаемых от карантина граждан читайте на портале МИД.

Напомним, после подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РумыниякоронавирусУкраинавакцинацияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Румыния
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: