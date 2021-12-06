В Турции прокомментировали поставки "Байрактаров" Украине

ТУРЕЦКИЙ БПЛА BAYRAKTAR НА ТУРЕЦКОЙ БАЗЕ НА КИПРЕ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В турецком правительстве заявили, что имеющиеся договоренности о поставках Украине боевых дронов "Байрактаров" не связаны с ситуацией безопасности в регионе.

Источник: глава Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир в комментарии изданию Hürriyet

Прямая речь: "Поставки турецкого правительства боевых дронов Украине не связаны с увеличением напряжения в регионе.

На данный момент, мы не продаем дроны, мол, по причине напряженной ситуации в регионе. Это был процесс. Две страны подписали договоренности задолго до этого. У нас с Украиной были определенные производственные и инвестиционные проекты. Это ход выполнения проекта. Нельзя говорить, что Турция посылает Украине боевые дроны из-за роста напряжения".

Справка: "Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

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