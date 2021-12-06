В Турции прокомментировали поставки "Байрактаров" Украине
В турецком правительстве заявили, что имеющиеся договоренности о поставках Украине боевых дронов "Байрактаров" не связаны с ситуацией безопасности в регионе.
Источник: глава Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир в комментарии изданию Hürriyet
Прямая речь: "Поставки турецкого правительства боевых дронов Украине не связаны с увеличением напряжения в регионе.
На данный момент, мы не продаем дроны, мол, по причине напряженной ситуации в регионе. Это был процесс. Две страны подписали договоренности задолго до этого. У нас с Украиной были определенные производственные и инвестиционные проекты. Это ход выполнения проекта. Нельзя говорить, что Турция посылает Украине боевые дроны из-за роста напряжения".
Справка: "Байрактар ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".
Предыстория:
- 3 декабря американское издание Bloomberg сообщило, что Турция тайно передаст Украине в ближайшее время еще не менее 20 таких боевых дронов.
- В телефонном разговоре 3 декабря президент России Владимир Путин пожаловался президенту Турции, что Украина применяет "Байрактары" в зоне проведения операции Объединенных сил. По мнению Путина, подобные действия грубо нарушают Минские соглашения 2015 года.
- 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Украинские военные ответили на нарушение режима прекращения огня со стороны российских войск, которые били из гаубиц, запрещенных Минскими соглашениями. Тогда члены "Нормандской четверки" Франция и Германия выразили недовольство из-за применения Украиной турецких беспилотников.
- В начале ноября начальник Генерального штаба сказал, что Украина будет наращивать использование беспилотников Байрактар в зоне проведения ООС. В начале декабря в Генштабе сообщали, что турецкие беспилотные аппараты "доводят врага до паники".
- Поставки в Украину турецких беспилотников согласовали еще зимой 2019, и они продолжаются по сей день. В начале ноября посол Украины в Турции прокомментировал, что украинское правительство планирует локализовать производство "Байрактаров".