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В Турции прокомментировали поставки "Байрактаров" Украине

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:07
ТУРЕЦКИЙ БПЛА BAYRAKTAR НА ТУРЕЦКОЙ БАЗЕ НА КИПРЕ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В турецком правительстве заявили, что имеющиеся договоренности о поставках Украине боевых дронов "Байрактаров" не связаны с ситуацией безопасности в регионе.

Источник: глава Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир в комментарии изданию Hürriyet

Прямая речь: "Поставки турецкого правительства боевых дронов Украине не связаны с увеличением напряжения в регионе.

На данный момент, мы не продаем дроны, мол, по причине напряженной ситуации в регионе. Это был процесс. Две страны подписали договоренности задолго до этого. У нас с Украиной были определенные производственные и инвестиционные проекты. Это ход выполнения проекта. Нельзя говорить, что Турция посылает Украине боевые дроны из-за роста напряжения".

Справка: "Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Предыстория: 

  • 3 декабря американское издание Bloomberg сообщило, что Турция тайно передаст Украине в ближайшее время еще не менее 20 таких боевых дронов.
  • В телефонном разговоре 3 декабря президент России Владимир Путин пожаловался президенту Турции, что Украина применяет "Байрактары" в зоне проведения операции Объединенных сил. По мнению Путина, подобные действия грубо нарушают Минские соглашения 2015 года.
  • 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Украинские военные ответили на нарушение режима прекращения огня со стороны российских войск, которые били из гаубиц, запрещенных Минскими соглашениями. Тогда члены "Нормандской четверки" Франция и Германия выразили недовольство из-за применения Украиной турецких беспилотников.
  • В начале ноября начальник Генерального штаба сказал, что Украина будет наращивать использование беспилотников Байрактар ​​в зоне проведения ООС. В начале декабря в Генштабе сообщали, что турецкие беспилотные аппараты "доводят врага до паники".
  • Поставки в Украину турецких беспилотников согласовали еще зимой 2019, и они продолжаются по сей день. В начале ноября посол Украины в Турции прокомментировал, что украинское правительство планирует локализовать производство "Байрактаров".

Украинская правда, исправлено
Темы: байрактарТурцияУкраинаоружие
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