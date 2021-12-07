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Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – Пентагон

Вторник, 7 декабря 2021, 01:15
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию вокруг Украины, которая характеризуется дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны России.

Источник: спикер оборонного ведомства Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я могу сказать, что министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов (генералом Марком Милли – ред.), а также командующим Европейским командованием генералом Волтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России".

"Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать – дополнительный военный потенциал – в западной части своей страны и вокруг Украины".

Детали: При этом представитель Пентагона отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации.

В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • По оценкам Киева, Россия разместила на севере, востоке и юге Украины около 114 тысяч военных, в том числе около 92 тысяч сухопутных, а остальные – в воздушных и морских вооруженных силах.

Темы: СШАРосcияУкраинаграница
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