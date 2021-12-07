Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию вокруг Украины, которая характеризуется дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны России.

Источник: спикер оборонного ведомства США Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я могу сказать, что министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов (генералом Марком Милли – ред.), а также командующим Европейским командованием генералом Волтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России".

"Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать – дополнительный военный потенциал – в западной части своей страны и вокруг Украины".

Детали: При этом представитель Пентагона отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации.

В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.

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