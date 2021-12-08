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Суд дал 8,5 лет мужчине, который развращал дочь и облил ее серной кислотой

Среда, 8 декабря 2021, 13:09
Суд дал 8,5 лет мужчине, который развращал дочь и облил ее серной кислотой
иллюстративное фото Unsplash

К 8 с половиной годам тюрьмы приговорили мужчину, который с 14 лет развращал дочь и изуродовал ее лицо.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что в Хмельницкой области Белогорский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный развращал девочку с 14-летнего возраста. Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.

Потерпевшая пребывала в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших с неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. В них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения в адрес девушки в якобы непристойном поведении.

В августе 2019 года такими сообщениями мужчина заставил 19-летнюю потерпевшую ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападавшем отца.

В местную больницу она попала с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.

Украинская правда

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