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Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии

Среда, 8 декабря 2021, 20:15
Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии
Фото: TWITTER THE WHITE HOUSE

Стали известны детали разговора Байдена и Путина; у Медведчука нашли незадекларированное имущество на 73 миллиона – актуальные новости 8 декабря.

О разговоре Байдена и Путина

7 декабря состоялась вторая полноценная встреча действующих президентов США и РФ – Джозефа Байдена и Владимира Путина. Президент Владимир Зеленский заявил, что считает этот разговор позитивом.

Во время видеовстречи Путин вновь потребовал не принимать Украину в НАТО, но Байден ему отказал и подчеркнул, что другие государства должны иметь возможность свободно выбирать, с кем им ассоциироваться. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

О Хорватии и Украине

Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины — раньше это сделали Польша, страны Балтии и Словакия.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденПутинХорватия
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