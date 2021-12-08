Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии

Среда, 8 декабря 2021, 21:15
Фото: TWITTER THE WHITE HOUSE

Стали известны детали разговора Байдена и Путина; у Медведчука нашли незадекларированное имущество на 73 миллиона – актуальные новости 8 декабря.

О разговоре Байдена и Путина

7 декабря состоялась вторая полноценная встреча действующих президентов США и РФ – Джозефа Байдена и Владимира Путина. Президент Владимир Зеленский заявил, что считает этот разговор позитивом.

Во время видеовстречи Путин вновь потребовал не принимать Украину в НАТО, но Байден ему отказал и подчеркнул, что другие государства должны иметь возможность свободно выбирать, с кем им ассоциироваться. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

О Хорватии и Украине

Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины — раньше это сделали Польша, страны Балтии и Словакия.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Бундестаг избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель, занимавшей должность 16 лет.

Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание эксминистра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, подозреваемого в закупке угля из ОРДЛО.

Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ, 8 лет совершающая гибридную агрессию против Украины, – "миролюбивое государство". 

Офис президента и Государственное управление делами не оплачивали использование помещения, в котором Владимир Зеленский проводил прессмарафон. Его совладельцем является куратор программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации за 2020 год обнаружило у кума президента РФ и нардепа Виктора Медведчука незадекларированную недвижимость и авто стоимостью более 73 млн гривен.

За сутки 7 декабря в Украине зафиксировали 9 371 новый случай COVID-19 и 450 летальных исходов, госпитализировали 2 998 человек, выздоровели 26 804 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 199765 человек.

Темы: БайденПутинХорватия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море

Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину

В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины

фотоМэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага

Столтенберг отклонил требование Путина не допускать Украину в НАТО

Новости 10 декабря: обострение в Азовском море, РФ и расширение НАТО

Все новости...
Байден
Путин рассказал, как договорился с Байденом дальше говорить о вопросах расширения НАТО
Зеленский увидел в разговоре Байдена-Путина победу Украины
Киев отреагировал на разговор Байдена и Путина: Сигналы на сдерживание и деэскалацию
Последние новости
08:18
Ковид: в Украине 10 тысяч новых зараженных, среди них 991 ребенок
08:00
Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море
07:15
Сутки на Донбассе: враг 6 раз накрывал огнем позиции ВСУ
06:32
В США за сутки – более полутора тысячи смертей от Covid
05:42
Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину
04:44
Большинство случаев "омикрона" в США обнаружили у полностью вакцинированных лиц
03:45
Всемирный банк выделит $280 миллионов Афганистану через острый кризис
02:48
Moderna предоставит для COVAX 150 миллионов дополнительных доз ковид-вакцины
01:50
В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины
01:12
фотоМэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага
Все новости...