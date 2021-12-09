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День рождения на госдаче: журналисты выяснили, кто приезжал поздравлять Ермака

Четверг, 9 декабря 2021, 11:58
Фото ОПУ

В день рождения главы Офиса президента Андрея Ермака в государственную резиденцию "Синегора" поздравить его приезжали австрийский бизнесмен Карл Контрус и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич с семьей и другие гости.

Источник: расследование "Украинской правды" Празднование в Синегоре, "которого не было". Каких гостей юбилея Ермака скрыл Зеленский?

Детали: По данным журналистов, в день рождения Ермака из Австрии в Ивано-Франковск частным бортом прилетел гражданин Австрии, совладелец днепропетровского завода "Трансмаш" Карл Контрус. В Украине бизнес Контрус получает государственные заказы и ремонтирует украинскую железную дорогу, а в России его компании ремонтируют российскую железную дорогу.

Также сообщается, что в день рождения Ермака из Киева в Ивано-Франковск прилетел самолет, принадлежащий структурам Игоря Коломойского. На его борту находился бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал-95" товарищ президента и главы его офиса Тимур Миндич с семьей.

Журналисты УП направили запрос в Офис президента, в котором спросили, были ли Контрус и Миндич на праздновании юбилея Ермака в государственной резиденции "Синегора", но в ОПУ такие вопросы назвали некорректными и заявили, что уже исчерпывающе прокомментировали эту тему.

Предыстория:

  • 24 ноября "Украинская правда" обнародовала материал о том, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак праздновали день рождения последнего на государственной даче. Гостей в резиденцию "Синегора" в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.
  • По источникам "Украинской правды", среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса Олег Татаров, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и совладелец студии "Квартал-95" и близкий товарищ олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич.
  • Офис президента сперва отрицал пребывание президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировку посторонних лиц на государственных вертолетах.
  • Сам и в посте, и при встрече с журналистом Ткачем не прояснил, где он провел вечер в свой день рождения, 21 ноября.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАндрей Ермакгосдачи
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