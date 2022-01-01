Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

31 декабря на Донбассе погиб украинский военный

Суббота, 1 января 2022, 06:13
31 декабря на Донбассе погиб украинский военный
ФОТО: GETTY IMAGES

31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: В тот день со стороны российско-оккупационных войск было 3 нарушения режима прекращения огня.

Реклама:

В частности, в Донецкой области неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

1 января в направлении Водяного боевики стреляли из противотанковых гранатометов, в направлении Широкино - из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: