31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: В тот день со стороны российско-оккупационных войск было 3 нарушения режима прекращения огня.

В частности, в Донецкой области неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

1 января в направлении Водяного боевики стреляли из противотанковых гранатометов, в направлении Широкино - из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия.