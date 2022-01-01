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Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Суббота, 1 января 2022, 22:54
Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова
Катер Mark VI, фото "Мілітарний портал"

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина в этом году получит от США военные катера, в частности типа Island и Mark VI.

Источник: ее интервью Радио Свобода

Детали: По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Киеву катер "Айленд", пока еще находящийся в США.

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Маркарова отметила, что этот катер "в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... В зависимости от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года".

Она добавила, что в 2022 году запланирована отправка Украине также патрульных катеров Mark VI.

Относительно количества она не уточнила деталей, потому что этот вопрос до сих пор обсуждается.

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Прямая речь: "Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что задача – построить полноценную военную состоятельность".

Предыстория:

  • 23 ноября новые американские катера Island – "Сумы" и "Фастов" – прибыли в Одессу. Предыдущую партию – "Старобельск" и "Славянск" ввели в состав ВМС в ноябре 2019 года.
  • Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заверил, что на катерах Island, которые США передали Украине, установят американское вооружение.

Темы: СШАУкраинаоружиеЧерное море
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