Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Суббота, 1 января 2022, 23:54
Катер Mark VI, фото "Мілітарний портал"

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина в этом году получит от США военные катера, в частности типа Island и Mark VI.

Источник: ее интервью Радио Свобода

Детали: По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Киеву катер "Айленд", пока еще находящийся в США.

Маркарова отметила, что этот катер "в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... В зависимости от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года".

Она добавила, что в 2022 году запланирована отправка Украине также патрульных катеров Mark VI.

Относительно количества она не уточнила деталей, потому что этот вопрос до сих пор обсуждается.

Прямая речь: "Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что задача – построить полноценную военную состоятельность".

Предыстория:

  • 23 ноября новые американские катера Island – "Сумы" и "Фастов" – прибыли в Одессу. Предыдущую партию – "Старобельск" и "Славянск" ввели в состав ВМС в ноябре 2019 года.
  • Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заверил, что на катерах Island, которые США передали Украине, установят американское вооружение.

Темы: СШАУкраинаоружиеЧерное море
powered by lun.ua
Главное сегодня

Медведчук посетовал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии

Россия, США, Китай, Британия и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Украинского режиссера по запросу России задержали в Италии. МИД пытается его освободить

Зеленский поручил создать несколько природных парков и расширить существующие

Украинский журналист Цымбалюк сообщил, что уехал из России из-за угрозы безопасности

Разговор Байдена и Зеленского длился полтора часа: о чем говорили

Все новости...
США
Угроза вторжения в Украину: в РФ уже заговорили о возможном срыве переговоров со США
Кроме 300 миллионов, Украина получит от США и другую помощь – Маркарова
Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против РФ
Последние новости
04:58
Тысячи школ США закрывают из-за распространения "омикрона"
03:56
В Израиле разбился военный вертолет, двое погибших
02:58
Президента Бразилии госпитализировали, его состояние стабильное
02:26
Израиль открывает границы для иностранных туристов, но не всех
01:31
фотоЗдание парламента ЮАР охватил новый пожар
00:59
Провинция Канады через "омикрон" закрывает школы, рестораны и тренажерные залы
00:28
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию
23:47
Мать украинского режиссера надеется, что его не экстрадируют из Италии в Россию
23:13
Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации
22:57
Блинкен поговорил о российской угрозе с главой МИД Турции и Бухарестской девяткой
Все новости...