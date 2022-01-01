Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина в этом году получит от США военные катера, в частности типа Island и Mark VI.

Источник: ее интервью Радио Свобода

Детали: По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Киеву катер "Айленд", пока еще находящийся в США.

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Маркарова отметила, что этот катер "в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... В зависимости от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года".

Она добавила, что в 2022 году запланирована отправка Украине также патрульных катеров Mark VI.

Относительно количества она не уточнила деталей, потому что этот вопрос до сих пор обсуждается.

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Прямая речь: "Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что задача – построить полноценную военную состоятельность".

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