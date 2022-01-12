Новости 12 января: подготовка к приезду Порошенко, НАТО и требования России

Порошенко вернется в Украину рейсом из Варшавы в понедельник утром; НАТО отклонила требования России по нерасширению — актуальные новости 12 января.

О возвращении Порошенко

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы.

Адвокаты Петра Порошенко требуют от Печерского райсуда Киева назначить заседание по делу пятого президента Украины на 17 января, чтобы он мог добровольно прийти в суд.

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.

О НАТО и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

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