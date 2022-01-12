Новини 12 січня: підготовка до приїзду Порошенка, НАТО і вимоги Росії

Порошенко повернеться в Україну рейсом із Варшави у понеділок вранці; НАТО відхилив вимоги Росії щодо нерозширення — актуальні новини 12 січня.

Про повернення Порошенка

П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, якому раніше погодили підозру в державній зраді, повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави.

Реклама:

Адвокати Петра Порошенка вимагають від Печерського райсуду Києва призначити засідання у справі пʼятого президента України на 17 січня, щоб той міг добровільно прийти до суду.

Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.

Про НАТО та Росію

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Поширені низкою ЗМІ, посольством України та МЗС дані про відкриття Німеччини для усіх туристів з України через зниження епідемічних показників виявилися хибними. Дозвіл на в’їзд залишається тільки для тих мешканців України, хто має чинний сертифікат про вакцинацію.

Німеччина може закрити Telegram, якщо сервіс, популярний серед ультраправих груп та людей, які виступають проти коронавірусних обмежень, продовжить порушувати закони країни — про це заявила очільниця МВС Ненсі Файзер.

Кабмін розширив державне регулювання цін до 11 продуктів харчування — у перелік потрапили гречка, цукор, борошно, макаронні вироби, молоко, птиця, соняшникова олія, вершкове масло, яйця.

Кабмін підвищив мінімальні заробітні плати лікарям та медперсоналу, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день, до 20 тисяч гривень.

Суд зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо заступника Андрія Єрмака Олега Татарова — рішення було винесене 14 грудня, напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП.

За добу 11 січня в Україні зафіксували 7 117 нових випадків COVID-19 і 193 летальні випадки, госпіталізували 1 898 людей, одужало 8 077 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 106 362 людини.