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В ГБР говорят, что в аэропорту пытались вручить Порошенко повестку в суд

Понедельник, 17 января 2022, 09:12
В ГБР говорят, что в аэропорту пытались вручить Порошенко повестку в суд
скриншот с видео-трансляции брифинга ГБР

В Государственном бюро расследований объяснили, что в аэропорту пытались вручить процессуальные документы пятому президенту Украины Петру Порошенко, но тот отказался взять их.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Действительно сотрудники ГБР пытались вручить процессуальные документы, а именно повестку в суд".

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Детали: По словам Сапьян, Порошенко отказался от их получения. В ГБР также утверждают, что сопровождавшие политика лица оказывали сопротивление правоохранителям. Сапьян говорит, что защитники Порошенко сказали, что получат документы после прохождения паспортного контроля, но затем "искусственно создали толкотню и скрылись".

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли задержание Порошенко, коммуникатор ГБР заверила, что "сила – это последнее, что будет привлекаться к этому процессу".

Что было раньше: Порошенко 17 января прилетел из Варшавы в Киев. "Украинская правда" ведет онлайн возвращения политика. На 11:00 17 января в Печерском суде Киева назначено заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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Предыстория:

  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Сам Порошенко считает дело против него заказным.
  • Политика вызвали на допрос на 23 декабря. Он заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Валентина Романенко, УП
Темы: ПорошенкогосизменаГБР
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