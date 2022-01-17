В ГБР говорят, что в аэропорту пытались вручить Порошенко повестку в суд
В Государственном бюро расследований объяснили, что в аэропорту пытались вручить процессуальные документы пятому президенту Украины Петру Порошенко, но тот отказался взять их.
Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января, отвечая на вопросы журналистов
Прямая речь: "Действительно сотрудники ГБР пытались вручить процессуальные документы, а именно повестку в суд".
Детали: По словам Сапьян, Порошенко отказался от их получения. В ГБР также утверждают, что сопровождавшие политика лица оказывали сопротивление правоохранителям. Сапьян говорит, что защитники Порошенко сказали, что получат документы после прохождения паспортного контроля, но затем "искусственно создали толкотню и скрылись".
Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли задержание Порошенко, коммуникатор ГБР заверила, что "сила – это последнее, что будет привлекаться к этому процессу".
Что было раньше: Порошенко 17 января прилетел из Варшавы в Киев. "Украинская правда" ведет онлайн возвращения политика. На 11:00 17 января в Печерском суде Киева назначено заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
Предыстория:
- Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Сам Порошенко считает дело против него заказным.
- Политика вызвали на допрос на 23 декабря. Он заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.