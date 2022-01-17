В ГБР говорят, что в аэропорту пытались вручить Порошенко повестку в суд

В Государственном бюро расследований объяснили, что в аэропорту пытались вручить процессуальные документы пятому президенту Украины Петру Порошенко, но тот отказался взять их.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Действительно сотрудники ГБР пытались вручить процессуальные документы, а именно повестку в суд".

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Детали: По словам Сапьян, Порошенко отказался от их получения. В ГБР также утверждают, что сопровождавшие политика лица оказывали сопротивление правоохранителям. Сапьян говорит, что защитники Порошенко сказали, что получат документы после прохождения паспортного контроля, но затем "искусственно создали толкотню и скрылись".

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли задержание Порошенко, коммуникатор ГБР заверила, что "сила – это последнее, что будет привлекаться к этому процессу".

Что было раньше: Порошенко 17 января прилетел из Варшавы в Киев. "Украинская правда" ведет онлайн возвращения политика. На 11:00 17 января в Печерском суде Киева назначено заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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