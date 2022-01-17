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У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

Понеділок, 17 січня 2022, 09:12
У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд
скриншот з відеотрансляції брифінгу ДБР

У Державному бюро розслідувань пояснили, що в аеропорту намагалися вручити процесуальні документи п'ятому президенту України Петру Порошенку, але той відмовився їх узяти.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 17 січня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Дійсно співробітники ДБР намагалися вручити процесуальні документи, а саме повістку в суд".

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Деталі: За словами Сапьян, Порошенко відмовився від їх отримання. У ДБР також стверджують, що особи, які супроводжували політика, чинили опір правоохоронцям. Сапьян каже, що захисники Порошенка сказали, що отримають документи після проходження паспортного контролю, але потім "штучно створили штовханину і втекли".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе затримання Порошенка, комунікатор ДБР запевнила, що "сила - це останнє що буде залучатися до цього процесу".

Що було раніше: Порошенко 17 січня прилетів із Варшави до Києва. "Українська правда" веде онлайн повернення політика. На 11:00 17 січня у Печерському суді Києва призначене засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук. Сам Порошенко вважає справу проти нього замовною.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Валентина Романенко, УП
Теми: ПорошенкодержзрадаДБР
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