У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд
У Державному бюро розслідувань пояснили, що в аеропорту намагалися вручити процесуальні документи п'ятому президенту України Петру Порошенку, але той відмовився їх узяти.
Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 17 січня, відповідаючи на запитання журналістів
Пряма мова: "Дійсно співробітники ДБР намагалися вручити процесуальні документи, а саме повістку в суд".
Деталі: За словами Сапьян, Порошенко відмовився від їх отримання. У ДБР також стверджують, що особи, які супроводжували політика, чинили опір правоохоронцям. Сапьян каже, що захисники Порошенка сказали, що отримають документи після проходження паспортного контролю, але потім "штучно створили штовханину і втекли".
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе затримання Порошенка, комунікатор ДБР запевнила, що "сила - це останнє що буде залучатися до цього процесу".
Що було раніше: Порошенко 17 січня прилетів із Варшави до Києва. "Українська правда" веде онлайн повернення політика. На 11:00 17 січня у Печерському суді Києва призначене засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук. Сам Порошенко вважає справу проти нього замовною.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.