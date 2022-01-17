Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

Понеділок, 17 січня 2022, 10:12
скриншот з відеотрансляції брифінгу ДБР

У Державному бюро розслідувань пояснили, що в аеропорту намагалися вручити процесуальні документи п'ятому президенту України Петру Порошенку, але той відмовився їх узяти.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 17 січня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Дійсно співробітники ДБР намагалися вручити процесуальні документи, а саме повістку в суд".

Деталі: За словами Сапьян, Порошенко відмовився від їх отримання. У ДБР також стверджують, що особи, які супроводжували політика, чинили опір правоохоронцям. Сапьян каже, що захисники Порошенка сказали, що отримають документи після проходження паспортного контролю, але потім "штучно створили штовханину і втекли".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе затримання Порошенка, комунікатор ДБР запевнила, що "сила - це останнє що буде залучатися до цього процесу".

Що було раніше: Порошенко 17 січня прилетів із Варшави до Києва. "Українська правда" веде онлайн повернення політика. На 11:00 17 січня у Печерському суді Києва призначене засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук. Сам Порошенко вважає справу проти нього замовною.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Валентина Романенко, УП
Теми: ПорошенкодержзрадаДБР
powered by lun.ua
Головне сьогодні

НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України"

Зеленський після слів Байдена нагадав, що "незначних агресій" не буває

фото, відеоУ Навального показали фото розкішного "палацу Путіна"

Нацбанк підняв облікову ставку до 10%

Зеленський: Очікую, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі

Усі новини...
Порошенко
Порошенко приїхав до суду
Прикордонники запевняють, що не перешкоджали Порошенку: паспорт не відбирали
У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон
Останні новини
19:01
Туск заступився за Порошенка і закликав українську владу протистояти реальному агресору
18:50
відеоДвоє прикордонників організували банду з викрадання людей - СБУ
18:40
У Білорусі визначили дату референдуму про зміни до Конституції
18:30
НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати
18:17
На українську перейшли навіть ті видання, на які не розраховував – мовний омбудсмен
18:14
Ексзаступнику прокурора області дали 6 років в’язниці з конфіскацією
18:09
"Не могла їсти й пити": львівські лікарі вперше в Україні оперували стравохід жінки за допомогою робота
17:56
Хвиля "мінувань" докотилася і до Банкової
17:55
фотоУ Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО
17:48
Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
Усі новини...