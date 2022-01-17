У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

У Державному бюро розслідувань пояснили, що в аеропорту намагалися вручити процесуальні документи п'ятому президенту України Петру Порошенку, але той відмовився їх узяти.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 17 січня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Дійсно співробітники ДБР намагалися вручити процесуальні документи, а саме повістку в суд".

Деталі: За словами Сапьян, Порошенко відмовився від їх отримання. У ДБР також стверджують, що особи, які супроводжували політика, чинили опір правоохоронцям. Сапьян каже, що захисники Порошенка сказали, що отримають документи після проходження паспортного контролю, але потім "штучно створили штовханину і втекли".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе затримання Порошенка, комунікатор ДБР запевнила, що "сила - це останнє що буде залучатися до цього процесу".

Що було раніше: Порошенко 17 січня прилетів із Варшави до Києва. "Українська правда" веде онлайн повернення політика. На 11:00 17 січня у Печерському суді Києва призначене засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

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