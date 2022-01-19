Порошенко о решении суда: Сценарий Зеленского-неадеквата еще не закончился

Пятый президент Петр Порошенко, которому Печерский суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, заявил, что не радуется этой победе, потому что "безумный сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен".

Источник: Порошенко после оглашения решения суда 19 января

Прямая речь Порошенко: "Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадекватта еще не закончился.

Мы не празднуем, потому что по всей Украине псевдоминируются школы, станции метро, ​​предприятия, препятствуя нормальному функционированию страны, потому что это элементы гибридной войны, которые призваны запугать украинцев и снизить нашу способность противостоять агрессии".

Детали: По словам Порошенко, сейчас все должны "спасать Украину, как это сделали в 2014 году".

Он добавил, что "очень важно, чтобы Зеленский понимал, что судьба превращения в Януковича и проведение жизни в Ростове – это не Сейшельские острова".

Порошенко поблагодарил журналистов, волонтеров, активистов и украинцев и призвал все "демократические оппозиционные силы объединиться для противостояния российской агрессии".

Прямая речь Порошенко: "Ничего важнее быть не может. И мы с удовольствием вспоминаем наше боевое братство 2014 года, когда мы вместе бок о бок защищали государство в то время, когда другие убегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в Горловке оккупированной. У нас время сейчас, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино. У нас сейчас время дать решительный отпор. Мы к этому готовы. Мы никого не боимся".

Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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