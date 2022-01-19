Порошенко о решении суда: Сценарий Зеленского-неадеквата еще не закончился

Пятый президент Петр Порошенко, которому Печерский суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, заявил, что не радуется этой победе, потому что "безумный сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен".

Источник: Порошенко после оглашения решения суда 19 января

Прямая речь Порошенко: "Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадекватта еще не закончился.

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Мы не празднуем, потому что по всей Украине псевдоминируются школы, станции метро, ​​предприятия, препятствуя нормальному функционированию страны, потому что это элементы гибридной войны, которые призваны запугать украинцев и снизить нашу способность противостоять агрессии".

Детали: По словам Порошенко, сейчас все должны "спасать Украину, как это сделали в 2014 году".

Он добавил, что "очень важно, чтобы Зеленский понимал, что судьба превращения в Януковича и проведение жизни в Ростове – это не Сейшельские острова".

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Порошенко поблагодарил журналистов, волонтеров, активистов и украинцев и призвал все "демократические оппозиционные силы объединиться для противостояния российской агрессии".

Прямая речь Порошенко: "Ничего важнее быть не может. И мы с удовольствием вспоминаем наше боевое братство 2014 года, когда мы вместе бок о бок защищали государство в то время, когда другие убегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в Горловке оккупированной. У нас время сейчас, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино. У нас сейчас время дать решительный отпор. Мы к этому готовы. Мы никого не боимся".

Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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