В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"
Воскресенье, 2 января 2022, 07:03
1 января оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Широкино боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новолуганского - из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты стреляли из противотанковых гранатометов. Недалеко от Зайцева - из автоматических станковых гранатометов.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.