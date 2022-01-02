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В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"

Воскресенье, 2 января 2022, 06:03
В первый день года оккупанты четыре раза срывали тишину
ФОТО: GETTY IMAGES

1 января оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Широкино боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новолуганского - из гранатометов и стрелкового оружия.

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В сторону Водяного Донецкой области оккупанты стреляли из противотанковых гранатометов. Недалеко от Зайцева - из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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