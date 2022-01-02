У перший день року окупанти чотири рази зривали "тишу"

1 січня окупанти на Донбасі 4 рази порушили режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в напрямку Широкине бойовики відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новолуганського - з гранатометів та стрілецької зброї.

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У бік Водяного Донецької області окупанти стріляли з протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.